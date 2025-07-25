Арт-завтрак, на котором ты сможешь больше узнать о жизни и творчестве великой Вивьен Вествуд. Вествуд виртуозно смешивала исторические костюмы разных эпох с современными материалами и кроем, создавая театральные, почти карнавальные образы. Вествуд не следовала трендам, а создавала собственную вселенную, где мода становилась искусством, политическим высказыванием и исторической реконструкцией одновременно. Обо всём этом, а также знаковых предметах её коллекций и её творческом наследии, расскажет искусствовед и куратор Луиза Низамова во время арт-завтрака. В стоимость билета входит лёгкий завтрак от кофейни Art Coffee Gallery.