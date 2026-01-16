16 января в Belova Art Gallery пройдёт арт-завтрак «Уютное время года: зима в русском искусстве». Спикером выступит кандидат исторических наук Наталия Шадрина. На событии обсудят, как видели зиму российские художники разных эпох, как люди в прошлом справлялись с холодами и развлекались. Также на встрече поговорят о том, как много снега выпадало в XIX веке. Билет стоит 2000 рублей, в цену включён завтрак в русском стиле с тонкими блинами, взбитым сливочным маслом, малиновым вареньем и сюрпризом.