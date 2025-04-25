Погружение в мир повседневной жизни людей прошлого и знакомство со спецификой бытового жанра в живописи. Ты увидишь, как художники разных времен изображали быт, на какие детали обращали внимание. Поймёшь, что можно узнать, глядя на картины, об укладе обычного (или не совсем обычного) утра простых (или не простых) людей. Спикер: кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей и публичной истории КФУ Наталия Шадрина. В стоимость мероприятия входит лёгкий завтрак от кофейни Art Coffee.