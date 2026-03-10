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Арт-завтрак: «Тайные символы. 40 шедевров мирового искусства»

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Символический язык искусства всегда притягивает зрителей и призывает разгадать ребус. Картины ничего не говорят напрямую и тем интереснее начинать с ними диалог. Они расскажут о красоте и вере, любви и абьюзе, о мечтах и суровой реальности, расскажут про героев и злодеев, про вечность и мимолетность. Арт-завтрак поможет сориентироваться в запутанном мире тайных символов и знаках искусства. Тебя ждут тайные знаки Пикассо и Рембрандта, Делакруа и Дали, Фриды Кало и Винсента Ван Гога. Здесь расскажут: — как художники шифровали сексуальные темы в эпоху тотальных запретов — что может обозначать череп, кошка и слон — какие цветы символизируют чистоту, а какие — жертвенность — а груда мусора в современном искусстве — тоже символ? — везде ли есть скрытые символы или это всё придумали?

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