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Арт-завтрак «Как искусство дома влияет на бренд и доходы предпринимателя»

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Арт-завтрак, посвящённый вдохновению и внутреннему балансу предпринимателя. Спикер — Артём Глебов, основатель бренда CHUKCHA — поделится личным опытом о том, как эстетика и атмосфера дома влияют на бизнес-решения, интуицию и эмоциональное состояние. На примере своего бренда Артём расскажет, почему сухой рациональный подход без творчества не рождает настоящей ценности, и как художники и предприниматели похожи в своей смелости создавать новое. Ты узнаешь, как идеология компании может раскрывать потенциал сотрудников, усиливать маржинальность продукта и превращать работу в процесс, наполненный смыслом. Отдельная часть встречи будет посвящена теме искусства в доме — как коллекционирование становится не только инвестицией, но и способом воспитывать в семье культуру свободы, доверия и внутреннего равновесия.

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