Арт-завтрак, посвящённый вдохновению и внутреннему балансу предпринимателя. Спикер — Артём Глебов, основатель бренда CHUKCHA — поделится личным опытом о том, как эстетика и атмосфера дома влияют на бизнес-решения, интуицию и эмоциональное состояние. На примере своего бренда Артём расскажет, почему сухой рациональный подход без творчества не рождает настоящей ценности, и как художники и предприниматели похожи в своей смелости создавать новое. Ты узнаешь, как идеология компании может раскрывать потенциал сотрудников, усиливать маржинальность продукта и превращать работу в процесс, наполненный смыслом. Отдельная часть встречи будет посвящена теме искусства в доме — как коллекционирование становится не только инвестицией, но и способом воспитывать в семье культуру свободы, доверия и внутреннего равновесия.