Самая жизнерадостная и светлая живопись, пронизанная цветом (кроме чёрного) и радостью от Парижа конца XIX века. Вайб отдыхающих горожан, мимолетный солнечный свет и цветущая природа — всё, что нужно для отдыха зрителя. Импрессионисты по-настоящему стали революционерами живописи. Долгое время их картины не признавались ни академиками, ни широкой публикой, но безграничная вера в искусство, немного удачи и много таланта по итогу привели к триумфу импрессионизма на мировой арене искусства. На нашем арт-завтраке вы узнаете: — Что такое «Салон отверженных» и почему картины импрессионистов называли «обоями» — Кто помогал импрессионистам завоевать сердца зрителей — Какие картины титанов импрессионизма есть в России и как они тут оказались — Научишься не только отличать Мане от Моне, но и Сислея от Базиля — Тебе расскажут о женщинах-художницах, работавших бок о бок с импрессионистами И конечно тебя ждёт вкусный завтрак от ресторана «Солома».