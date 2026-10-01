ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Арт-завтрак: «Импрессионизм: Написать свет»

Солома
улица Бурхана Шахиди, 7

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Самая жизнерадостная и светлая живопись, пронизанная цветом (кроме чёрного) и радостью от Парижа конца XIX века. Вайб отдыхающих горожан, мимолетный солнечный свет и цветущая природа — всё, что нужно для отдыха зрителя. Импрессионисты по-настоящему стали революционерами живописи. Долгое время их картины не признавались ни академиками, ни широкой публикой, но безграничная вера в искусство, немного удачи и много таланта по итогу привели к триумфу импрессионизма на мировой арене искусства. На нашем арт-завтраке вы узнаете: — Что такое «Салон отверженных» и почему картины импрессионистов называли «обоями» — Кто помогал импрессионистам завоевать сердца зрителей — Какие картины титанов импрессионизма есть в России и как они тут оказались — Научишься не только отличать Мане от Моне, но и Сислея от Базиля — Тебе расскажут о женщинах-художницах, работавших бок о бок с импрессионистами И конечно тебя ждёт вкусный завтрак от ресторана «Солома».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Русская готическая литература
Русская готическая литература

300₽

Ужин в темноте
Выбор редакции
Ужин в темноте

6500₽

по подписке
Кинопоказ: «Точка кипения»
Кинопоказ: «Точка кипения»
по подписке
Спектакль-застолье «Вкусы и смыслы»
Спектакль-застолье «Вкусы и смыслы»
по подписке
Из Казани — на Голубые озёра
Из Казани — на Голубые озёра
по подписке
Спектакль-дегустация «Мы нашли его!»
Спектакль-дегустация «Мы нашли его!»

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи