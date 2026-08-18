Трогательная история любви длиною в жизнь, где чувства постоянно проходят проверку на прочность. Но смогут ли герои однажды перестать играть и сделать шаг навстречу друг другу? Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. Она расскажет, почему этот фильм считается классикой ромкома и в чём его жанровые особенности. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.