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Арт-показ «Присутствие»

ТРЦ «KazanMall», ул. Павлюхина, д.91, Киномакс-IMAX

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Арт-показ фильма ужасов «Присутствие» от режиссёра Стивена Содерберга. Фильм-участник множества международных кинофестивалей. Ребека, Крис и их дети Тайлер и Хлоя — вполне обычная семья, справляющаяся со знакомыми многим трудностями. Вскоре после переезда в новый дом все они начинают ощущать присутствие потустороннего. Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. Она расскажет о жанровом новаторстве фестивальной авторской ленты Стивена Содерберга. Фильм будет транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

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