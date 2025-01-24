Арт-показ фильма ужасов «Присутствие» от режиссёра Стивена Содерберга. Фильм-участник множества международных кинофестивалей. Ребека, Крис и их дети Тайлер и Хлоя — вполне обычная семья, справляющаяся со знакомыми многим трудностями. Вскоре после переезда в новый дом все они начинают ощущать присутствие потустороннего. Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. Она расскажет о жанровом новаторстве фестивальной авторской ленты Стивена Содерберга. Фильм будет транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.