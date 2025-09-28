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Арт-показ «Поток» (2024)

проспект Ямашева, 1

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 6+
Кино

Про событие

Независимая малобюджетная картина латвийского режиссера заслужила семиминутные овации в Каннах, получила абсолютное признание международных критиков и забрала награду как лучший анимационный фильм сразу на двух знаковых кинофестивалях — «Золотом глобусе» и «Оскаре». Ленту представит и обсудит со зрителями драматург, сценарист и автор канала «Чак-чак паланик» Дамир Ханифуллин. Он поможет разобраться, почему «Поток» совершил революцию в мире авторской анимации, как режиссеру удалось передать все смыслы без единого слова и почему картина выглядит не только невероятно трогательной, но и тревожной.

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