Великое кино Леоса Каракса — главного enfant terrible французского кинематографа. Фильм с невероятными Жюльет Бинош и Дени Лаваном в главных ролях завершает «трилогию об Алексе», созданную Караксом под влиянием «французской новой волны». Этот фильм, как и все работы автора, провоцирует, гипнотизирует и переворачивает представление о том, каким может быть кино. Посмотрим и разберем картину одного из величайших французских режиссеров нашего времени со специальным гостем показа — киноведом и кинокритиком Адилей Хайбуллиной. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами.