Просмотр и обсуждение долгожданного продолжения знакового сериала «Одни из нас» — проекта, который смог из обычной адаптации игры вырасти в настоящий поп-культурный феномен. Только первая серия второго сезона собрала 5,3 миллиона зрителей — даже несмотря на то, что с историей уже знакомы миллионы поклонников игры по всему миру. Заключительный эпизод второго сезона представит Линар Замалутдинов — креатор, сценарист и большой поклонник игры The Last of Us.