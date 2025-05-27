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Арт-показ финала второго сезона «Одни из нас»

Кинозал ДК Химиков, проспект Ямашева, 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр и обсуждение долгожданного продолжения знакового сериала «Одни из нас» — проекта, который смог из обычной адаптации игры вырасти в настоящий поп-культурный феномен. Только первая серия второго сезона собрала 5,3 миллиона зрителей — даже несмотря на то, что с историей уже знакомы миллионы поклонников игры по всему миру. Заключительный эпизод второго сезона представит Линар Замалутдинов — креатор, сценарист и большой поклонник игры The Last of Us.

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