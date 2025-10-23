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Арт-показ фильма «Семь»

Киномакс-IMAX, улица Павлюхина, 91

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Спецпоказ триллера Дэвида Финчера «Семь». Лента вышла в 1995 году. Ветеран уголовного розыска Уильям Сомерсет мечтает уйти на пенсию и уехать из города, но за семь дней до начала отдыха на него сваливается новое дело с изощрённым убийством. Ему предстоит вести расследование с молодым напарником Миллсом. Опытный следователь понимает, что за этим преступлением последуют и другие. Показ пройдёт на английском языке с русскими субтитрами. Фильм представит кинокритик Адиля Хайбуллина — она расскажет, как лента изменила жанр триллера и почему она стала поворотной в творчестве режиссёра.

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