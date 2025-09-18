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Арт-показ фильма «Отступники»

Киномакс-IMAX Казань, улица Павлюхина, 91

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Картину представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. Она поговорит о художественных особенностях одного из самых титулованных фильмов Мартина Скорсезе. Сюжет фильма рассказывает о двух выпускниках полицейской академии, которые оказываются по разные стороны баррикад. Один — полицейский, работающий под прикрытием в мафии, другой — человек мафии, внедренный в ряды правоохранителей. Оба пытаются вычислить друг друга, ведя опасную игру, где на кону не только репутация, но и жизнь. Главные роли в картине сыграли Леонардо ДиКаприо, Мэтт Дэймон, Джек Николсон и Марк Уолберг.

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