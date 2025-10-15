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Арт-показ фильма «Любовники с Нового моста»

ДК Химиков, проспект Х. Ямашева, 1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм 1991 года с невероятными Жюльет Бинош и Дени Лаваном в главных ролях завершает «трилогию об Алексе», созданную Караксом под влиянием «французской новой волны». Этот фильм, как и все работы автора, провоцирует, гипнотизирует и переворачивает представление о том, каким может быть кино. Участники встречи посмотрят и разберут картину одного из величайших французских режиссёров нашего времени со специальным гостем показа и большим другом киноклуба — киноведом и кинокритиком Адилёй Хайбуллиной.

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