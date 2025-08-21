Сюжет разворачивается в мире, где царят преступность и коррупция, а улицы опасны даже днем. Один из жителей начинает собственное расследование, чтобы найти убийцу своей подруги. В это же время местный фотограф случайно становится свидетелем гибели полицейского и оказывается втянут в опасную игру, пытаясь скрыть произошедшее. Главные роли в картине сыграли Брюс Уиллис, Микки Рурк, Клайв Оуэн, Розарио Доусон, Джессика Альба и другие. Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. На сеансе она порассуждает, в чем было новаторство ленты и что определило ее культовый статус.