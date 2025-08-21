ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

Арт-показ фильма «Город грехов»

Киномакс-IMAX, улица Павлюхина, 91

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Сюжет разворачивается в мире, где царят преступность и коррупция, а улицы опасны даже днем. Один из жителей начинает собственное расследование, чтобы найти убийцу своей подруги. В это же время местный фотограф случайно становится свидетелем гибели полицейского и оказывается втянут в опасную игру, пытаясь скрыть произошедшее. Главные роли в картине сыграли Брюс Уиллис, Микки Рурк, Клайв Оуэн, Розарио Доусон, Джессика Альба и другие. Фильм представит и обсудит кинокритик Адиля Хайбуллина. На сеансе она порассуждает, в чем было новаторство ленты и что определило ее культовый статус.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

Экстатический танец
Экстатический танец

3000₽

История бетона
История бетона

500₽

Биостанция Анива – дело длинной воли
Биостанция Анива – дело длинной воли

от 450₽

Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры
Украденное искусство: как похищали, подделывали уничтожали великие шедевры

400₽

Я — Мартин Парр
Я — Мартин Парр

450₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста