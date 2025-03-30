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Арт-показ: «Бруталист» (2024)

ДК Химиков, проспект Ямашева, 1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

О фильме: после завершения Второй мировой войны венгерский архитектор Ласло Тот эмигрирует в США ради так называемой «американской мечты». Поначалу карьера архитектора не складывается, однако после знакомства с таинственным миллионером Харрисоном Ли Ван Бюреном у Тота появляются первые внушительные заказы. О том, как режиссёр Брэйди Корбе находит новую форму для разговора об исторической травме (и почему фильм не взял главный «Оскар») расскажут сценарист и продюсер Арсений Кузнецов и журналист и кинокритик Мария Наумова.

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