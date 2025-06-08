Новая экскурсия от «Казань глазами инженера». Маршрут построят от парка Урицкого до Московского рынка. На примере сталинок, хрущевок и брежневок ты увидишь, как развивалось строительство в советские годы, проверишь пару стереотипов и попробуешь найти красоту в спальном районе. Об уникальной архитектурной композиции расскажут на примере лабаза Московского рынка. Само здание — советский проект с кессонным куполом, построенный в 1976 году. Команда рынка и архитекторы питерского DA BUREAU провели большую работу по реконструкции здания и прилегающей территории. Рынок вновь открылся 20 мая 2025 года. Во время экскурсии ты увидишь: - Поселки рабочих и инженеров; - Самую высокую жилую сталинку Казани; - Примеры монументального искусства; - Обновленное здание Московского рынка, его мозаичные панно и ковровую дорожку с традиционным орнаментом. А еще ты узнаешь: - Что влияло на отношение к архитектуре в двадцатом веке; - Где начиналась «Новая Казань»; - Как жили, работали и отдыхали первые жители Московского района; - Как Московский рынок повлиял на развитие района и культуры города в целом. Организационные моменты: Экскурсия проходит на улице. Одевайся по погоде, надевай удобную обувь. В ходе экскурсии запланирован перерыв на чай и кофе; гостей на рынке ждёт комплимент в виде чая и угощения от локальной команды и продавцов.