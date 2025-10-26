Возраст 12+
Необычное
Про событие
На экскурсии поразмышляют над формой и композицией православных храмов, покажут интересные инженерные решения и архитектурные детали. Ты узнаешь: - какие старинные головные уборы «спрятались» во внешнем декоре храмов XVII века; - почему в старину зодчие иногда намеренно не соблюдали симметрию при строительстве храмов; - почему площадь вокруг собора Казанской иконы Божией Матери вымощена по кругу. Ты увидишь: - Благовещенский собор — старейшее каменное здание Казани, место строительства которого отметил сам Иван IV Грозный; - самый высокий иконостас Петропавловского собора — одного из самых красивых храмов, который называют «каменными висячими садами» Казани; - собор на месте обретения Казанской иконы Божией Матери, воссозданный по чертежам XIX века. Начало экскурсии у памятника зодчим Казанского Кремля в сквере рядом с Благовещенским собором. Организатор предупреждает, что маршрут экскурсии предполагает несколько продолжительных переходов между остановками. Пожалуйста, одевайся по погоде, надевай удобную обувь. Женщинам желательно иметь при себе головной убор.
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