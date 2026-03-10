Альбер Камю писал: «Нужно представить Сизифа счастливым». Но как? На лекции исследуешь, как искусство трансформирует скуку в созерцание. Разберёшь феномен «реди-мейда» Марселя Дюшана: как обычный писсуар стал искусством, просто сменив контекст? И как применить этот принцип к своей ежедневной рутине? Вспомнишь кинематограф Джима Джармуша и «Патерсон» – историю водителя автобуса, который пишет стихи на спичечных коробках, находя поэзию в расписании маршрутов. Рутинa – это сырой материал. Искусство – это инструмент его обработки. На лекции ты найдёшь этим инструментам применение.