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Антирутина: как принять обыденность через искусство

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+

Про событие

Альбер Камю писал: «Нужно представить Сизифа счастливым». Но как? На лекции исследуешь, как искусство трансформирует скуку в созерцание. Разберёшь феномен «реди-мейда» Марселя Дюшана: как обычный писсуар стал искусством, просто сменив контекст? И как применить этот принцип к своей ежедневной рутине? Вспомнишь кинематограф Джима Джармуша и «Патерсон» – историю водителя автобуса, который пишет стихи на спичечных коробках, находя поэзию в расписании маршрутов. Рутинa – это сырой материал. Искусство – это инструмент его обработки. На лекции ты найдёшь этим инструментам применение.

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