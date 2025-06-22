Алексей Квашонкин
Гладилова ул. 55а, Стендап-клуб «КЛУП»
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Завершение:
от 1200₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Концерт резидента Stand-Up Club №1, участника шоу «Книжный Клуб», «Разгоны», «Стендап-комики», «Что у вас случилось» и других YouTube-проектов. На сцене «КЛУПа» Алексей представит программу «Что не требовалось доказать».
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