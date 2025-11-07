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Александр Батраков

МХТ «Ща»
улица Щапова, 26Д

Начало:

Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Александр Батраков — редкий сольный концерт героя песни «Тайный узбек». Ценителей его творчества можно обнаружить по всей стране, но видели его и слышали вживую немногие везунчики — он редко выступает. Творчество Александра оригинально и узнаваемо, но при этом не укладывается ни в какие стилистические рамки, а диапазон — от манерно-пародийных романсов в стиле серебряного века до горлового пения и шаманских камланий, приправленных русской мистической традицией. Автор идеи и экс-художественный руководитель фестиваля этнической музыки «Крутушка» сам редко выступает на фестивалях или чем-то подобном, поэтому сольный концерт Батракова — явление поистине уникальное и эпохальное.

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