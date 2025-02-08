AIWASKA — загадочный музыкальный проект с более чем 20-летним опытом. Диджей регулярно выступает на Burning Man, а также на фестивалях в Тулуме, Ибице и других мировых площадках, завораживая слушателей своими гипнотическими сетами. LINE UP: MU.ZI / ORRI GAMI / SHE / MOLEKULA FC / DC