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AIWASKA — загадочный музыкальный проект с более чем 20-летним опытом. Диджей регулярно выступает на Burning Man, а также на фестивалях в Тулуме, Ибице и других мировых площадках, завораживая слушателей своими гипнотическими сетами. LINE UP: MU.ZI / ORRI GAMI / SHE / MOLEKULA FC / DC
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