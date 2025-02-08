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Shamanic party | Aiwaska

Med night club, ул. Чистопольская, 9а

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

AIWASKA — загадочный музыкальный проект с более чем 20-летним опытом. Диджей регулярно выступает на Burning Man, а также на фестивалях в Тулуме, Ибице и других мировых площадках, завораживая слушателей своими гипнотическими сетами. LINE UP: MU.ZI / ORRI GAMI / SHE / MOLEKULA FC / DC

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