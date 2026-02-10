Рэп-исполнитель Владислав Кособуцкий, который занимается музыкой уже около 10 лет, отправляется в масштабный тур по России, чтобы представить слушателям свой новый альбом. Приготовься вживую услышать новый альбом «грейвейв» и в один голос спеть все главные хиты.