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Abyss, Watching Me

BIBLIOTEKA Bar, Кремлёвская улица, 21

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Завершение:

от 1200₽ до 2250₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Abyss, Watching Me сыграет свой самый длинный сет, полностью состоящий из: 1) проверенных временем синглов, обласканных эстетами редких композиций 2) а также из полностью новых песен, которые ты услышишь первым! Abyss, Watching Me — пост-хардкор формация из Праги и главный проект блогера Егора Ерушина. Концерт пройдёт в рамках самого масштабного тура Abyss, Watching Me по России.

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