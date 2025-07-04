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50 оттенков красного: сила красной помады

Belova Art Gallery
Кремлёвская улица, 9

Начало:

Завершение:

1350₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

Арт-завтрак, посвященный истории и влиянию красной помады. Ведущая — Эля Петрова, художник по гриму, звездный визажист и стилист международного уровня, директор школы макияжа Beauty Class. Спикер расскажет про удивительный путь красной помады: от ее изобретения в Древнем Египте до статуса культового предмета в современном мире. Ты узнаешь, как этот символ красоты и власти на протяжении тысячелетий воздействовал на мировую политику, экономику и культуру. Эля Петрова также поделится своими размышлениями о том, почему знаменитая фраза Ф.М. Достоевского «красота спасет мир» остается актуальной и сегодня. В стоимость билетов входит легкий завтрак от кофейни галереи.

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