Арт-завтрак, посвященный истории и влиянию красной помады. Ведущая — Эля Петрова, художник по гриму, звездный визажист и стилист международного уровня, директор школы макияжа Beauty Class. Спикер расскажет про удивительный путь красной помады: от ее изобретения в Древнем Египте до статуса культового предмета в современном мире. Ты узнаешь, как этот символ красоты и власти на протяжении тысячелетий воздействовал на мировую политику, экономику и культуру. Эля Петрова также поделится своими размышлениями о том, почему знаменитая фраза Ф.М. Достоевского «красота спасет мир» остается актуальной и сегодня. В стоимость билетов входит легкий завтрак от кофейни галереи.