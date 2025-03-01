Диджей-сеты отыграют резиденты локальных музыкальных проектов. За пульт встанут представители Scratch DJ School, Plombir, Custom, «Динамики», Vii models rave, Bazzar, Balagun, Private Sound, Fiollo, «Семьи», Outcast, Bassota, «Юноу», Bass_U!, BNF и других объединений. Прийти на рейв можно в любое время. А ещё можно посмотреть трансляцию вечеринки по кнопке «Пройти регистрацию».