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Диджей-сеты отыграют резиденты локальных музыкальных проектов. За пульт встанут представители Scratch DJ School, Plombir, Custom, «Динамики», Vii models rave, Bazzar, Balagun, Private Sound, Fiollo, «Семьи», Outcast, Bassota, «Юноу», Bass_U!, BNF и других объединений. Прийти на рейв можно в любое время. А ещё можно посмотреть трансляцию вечеринки по кнопке «Пройти регистрацию».
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