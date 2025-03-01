ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Казань
  2. События

24-часовой кофейный рейв

Metallomania Coffee, улица Академика Лаврентьева, 11А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Диджей-сеты отыграют резиденты локальных музыкальных проектов. За пульт встанут представители Scratch DJ School, Plombir, Custom, «Динамики», Vii models rave, Bazzar, Balagun, Private Sound, Fiollo, «Семьи», Outcast, Bassota, «Юноу», Bass_U!, BNF и других объединений. Прийти на рейв можно в любое время. А ещё можно посмотреть трансляцию вечеринки по кнопке «Пройти регистрацию».

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тур по барам Казани
Тур по барам Казани
до

от 1899₽

по подписке
Рынок фильтров (Filter Market)
Рынок фильтров (Filter Market)
по подписке
Денис Кораблев
Денис Кораблев
по подписке
Нефть, резина и бензин: петрольные рислинги
Нефть, резина и бензин: петрольные рислинги
по подписке
Неприличный Серебряный век
Неприличный Серебряный век
по подписке
Казанские дачи: летний сезон на закате империи
Казанские дачи: летний сезон на закате империи

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста