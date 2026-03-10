Сольный стендап концерт Никиты Чудновского «100%» в рамках большого стендап-тура по всей России. 100% — это абсолютный гарант. Уверенность в своих мыслях и идеях. Никита Чудновский — молодой, но уже опытный комик из Москвы. Участник многих известных ТВ и Ютуб проектов, финалист различных стендап фестивалей. Принимал участие в шоу небезызвестного «Стендап Клуба #1» и STILL стендап клуба. Никита любитель чёрного и жёсткого юмора, который пропитан правдой.