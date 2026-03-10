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100%

Гадкий Койот, улица Баумана, 13

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от 540₽ до 640₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Сольный стендап концерт Никиты Чудновского «100%» в рамках большого стендап-тура по всей России. 100% — это абсолютный гарант. Уверенность в своих мыслях и идеях. Никита Чудновский — молодой, но уже опытный комик из Москвы. Участник многих известных ТВ и Ютуб проектов, финалист различных стендап фестивалей. Принимал участие в шоу небезызвестного «Стендап Клуба #1» и STILL стендап клуба. Никита любитель чёрного и жёсткого юмора, который пропитан правдой.

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