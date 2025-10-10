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Про событие
Продолжение празднования 10-летия лейбла Plombir формате Boiler Room — диджей в центре, публика вокруг, минимум дистанции. Лайнап с акцентом на эстетику и характер: — FAIRTONE — автор танцевальных бестселлеров и хаус-хитов; — MODD — артист с географией от Coachella до All Day I Dream, родоначальник Organic House; — FANKY — резидент PLOMBIR, открывающий новые грани звучания; Dress-code: creative / smart casual / cocktail.
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