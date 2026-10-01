В одном селе на краю леса перестали петь птицы. А потом и вовсе улетели — все разом, в одну сторону. Вслед за ними ушли звери. Крестьяне говорят, что слышали, как старый волхв что-то читал вслух ночью. А на утро он сам не свой, и в селе тихо так, что слышно, как кровь стучит в висках. Говорят, есть слова, которые нельзя произносить. Не потому что они злые. А потому что они слышат. Ты идёшь по дороге и видишь на горизонте кольцо ворон, кружащее над одной точкой. И понимаешь, что идти туда — плохая идея. Пожелания к игрокам от мастера: желание узнать новую систему, готовность к мрачной атмосфере, умение дать обратную связь по системе. Система: НРИ Парма Формат: 3–5 игроков, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы, а так же заранее подготовит персонажей на выбор (прегены). Референсы: Древняя Русь, языческие боги, деревенская мистика, славянский хоррор, моральный выбор, тишина, которая громче крика. Ведьмак. Стивен Кинг. В сценарии присутствуют сцены насилия, смерти, описания погибших, атмосфера безысходности. Игра может быть эмоционально тяжёлой. Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.