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  2. События

Мы все здесь безумны

Никогде
Университетский переулок, 11

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 600₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Ты сошёл с ума. По крайней мере, так тебе говорили врачи, близкие родственники и те, кто подписывал бумаги. Правда это или нет, но твоим новым домом стала лечебница «Уормвуд» — тихое, ухоженное здание с решетками на окнах. Отставной полковник, у которого всё ещё дрожат руки, художница, чьи полотна пугают даже санитаров, или эксцентричный миллионер, одержимый теориями заговора — твои новые соседи по палате и единственные, кому можно верить. Здесь все живут по расписанию: завтрак, прогулка, таблетки, отбой. Только доктор Райс, с которым ты беседовал каждую неделю, внезапно «уехал в отпуск», с тех пор как только опускается ночь с верхнего этажа доносятся крики, безумные тени проносятся над лечебницей. Система: Зов ктулху 7 ред. Формат: 3-4 игрока, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы. Стоимость игры: 600 рублей с игрока за одну игровую встречу, 500 при репосте записи: https://vk.ru/wall-206799955_14804 Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.

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