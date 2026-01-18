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StandUp по-Женски

РукиВверхБар
улица Радищева, 25

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1100₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Это шоу уже завоевало сердца зрителей Питера, Москвы и Новосибирска, пришло время покорять столицу Урала. Лучшие девушки комики региона и специальные гостьи из разных уголков России соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителю свой отборный юмор, отпесочить бывших, обсудить нынешних и выговориться на наболевшие темы без цензуры. Понравится и мужчинам, и девушкам, ведь женский стендап более искренний и эмоциональный. Также каждый уикенд тебя ждёт медийный хедлайнер из Москвы или Питера, который просто порвет зал своими шутками. Продолжительность шоу 80 минут + ты можешь прийти пораньше, чтобы отдохнуть до начала мероприятия в режиме ресторана. Во время концерта работает бар и кухня. Скидки и акции ресторана во время мероприятия не действуют. Расписание мероприятий по кнопке «Купить билет».

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