StandUp по-Женски
улица Радищева, 25
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1100₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Это шоу уже завоевало сердца зрителей Питера, Москвы и Новосибирска, пришло время покорять столицу Урала. Лучшие девушки комики региона и специальные гостьи из разных уголков России соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителю свой отборный юмор, отпесочить бывших, обсудить нынешних и выговориться на наболевшие темы без цензуры. Понравится и мужчинам, и девушкам, ведь женский стендап более искренний и эмоциональный. Также каждый уикенд тебя ждёт медийный хедлайнер из Москвы или Питера, который просто порвет зал своими шутками. Продолжительность шоу 80 минут + ты можешь прийти пораньше, чтобы отдохнуть до начала мероприятия в режиме ресторана. Во время концерта работает бар и кухня. Скидки и акции ресторана во время мероприятия не действуют. Расписание мероприятий по кнопке «Купить билет».
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