На выставке представлены работы пяти фотографов-женщин. Они отличаются с точки зрения приемов, но в каждой серии важен персональный опыт автора. В большинстве случаев фотографы снимают себя и своих детей, но стремятся рассказать универсальные личные истории женщин. Выставка начинается серией фотографий Леси Ким о 18-летних молодых людях из Тюмени, вчерашних выпускниках школы. Для них характерны эмоциональная уязвимость и то, что можно назвать «любовным томлением». Проекты Ольги Штайнепрайс и Юлии Сердюк сделаны в жанре игрового автопортрета в бытовом интерьере, но по смыслу они прямо противоположны. Фотографии Ольги Штайнепрайс о женщине в замкнутом круге бытовых проблем и мечте вырваться из него: «Я хочу жить так, чтобы мои чувства, интересы и цели имели значение». У Юлии Сердюк, напротив, мечта о бегстве из пустоты городской квартиры: «Одиночество — не приговор, а ваш выбор, который вы в состоянии изменить». В следующих разделах выставки фантастические образы сменяют знакомые бытовые реалии. Фотографии Mari Saxon (Мари Саксон) — портреты ее самой и дочерей, снятые в крошечной студии на чердаке. Они иллюстрируют сюрреалистическую сказку, которая так и не была рассказана. Завершают выставку залы с черно-белыми фотографиями Кати Берестовой. Они объединяют затронутые в предыдущих залах мотивы: любовь, семья, материнство как главный экзистенциальный опыт женщины — и подводят итог жизненному пути человека, оставляя дверь в будущее открытой (выставка заканчивается автопортретом Кати со своим ребенком). Вход: взрослый - 400 руб. льготный - 300 руб. Оплата на входе. Время работы: с 11:00 до 22:00 без выходных