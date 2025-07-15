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Жарок и Рыцарь Диких Яблок

улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Ровно посередине лета, 15 июля, состоится концерт-таинство от двух петербургских проектов. Жарок и Рыцарь Диких Яблок едут в тур, чтобы нести свет в тёмные подвалы. Жарок — загадочный музыкант родом из Сибири, попавший на радар меломанов всей страны благодаря своим домашним дрим-поп записям с необычным вокалом и вставками в духе наивной нью-эйдж музыки. Рыцарь Диких Яблок — атмосферный тви-поп проект, вдохновленный красотами Ленобласти. Кассетное звучание и отстраненная лирика окунают в атмосферу летнего дня на берегу Финского Залива. Локальная поддержка: эйриал вью

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