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Здоровый снежный бал
улица Малышева, 19
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Атмосфера музыки, огней и настоящего праздника. Новогодняя эстрада DJ POLZA; Фоторепортаж от Никиты; Спэшл настойка «Буратино»; Новогодний ретро-буфет из угощений советской классики тарталетками с оливье. Вход свободный, на входе требуется паспорт.
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