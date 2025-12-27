Атмосфера музыки, огней и настоящего праздника. Новогодняя эстрада DJ POLZA; Фоторепортаж от Никиты; Спэшл настойка «Буратино»; Новогодний ретро-буфет из угощений советской классики тарталетками с оливье. Вход свободный, на входе требуется паспорт.