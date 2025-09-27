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Здоровый осенний бал
улица Малышева, 19
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Гостей ждет сет от диджея Vasya MTV, фотографии на пленку от Valerie Koners и традиционное уральское меню с напитками и закусками. Пространство бара оформит воздушными шарами команда BallBerry, а бармены выйдут к гостям в праздничных образах. Организаторы предлагают заранее подготовить необычные костюмы: автора самого эффектного наряда наградят подарочным паком с сезонной новинкой от Gletcher Brewery. Вход свободный, на входе требуется паспорт.
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