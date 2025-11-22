Встреча, где каждый узнает про свой язык любви и узнает, как проявлять любовь к близким, чтобы они её чувствовали. Со встречи ты уйдёшь с инсайтами, переполненный любви и вдохновения на жизнь. — У тебя бывает ощущение, что тебя не любят? — Или проявляют внимание, но не так, как тебе нужно? — Можешь ли ты ясно обозначить, что тебе нравится и попросить об этом? Эти вопросы вновь поднимут на завтраке «Пять основных языков любви». В любых отношениях каждый человек любит так, как он умеет и знает. Мамы, папы, мужья, жены, друзья, родители, дети, коллеги по работе и тд. Проблема в том, что часто в отношениях языки любви расходятся. И, соответственно, возникает вопрос: Как любить другого человека, чтобы он чувствовал себя любимым? Встречу проведут Юлия Липунцова. Дипломированный психолог. Анна Маслякова. Автор проекта Классы. Твоё присутствие на завтраке и желание разобраться в этой теме — это уже признак проявления любви к себе и другим.