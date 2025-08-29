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Закат на яхте на Городском пруду и концерт Миши Лузина

Центр, площадка «Атмофеста» за Макаровским мостом, лодочный причал

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Красиво проведи один из последних закатов лета на Городском пруду. Тебя ждут: — часовая вечерняя прогулка на яхте — откроешь центр Екатеринбурга с другой стороны Макаровского моста и насладишься всем многообразием его огней; — закат (приблизительно в 20:00); — камерное выступление Миши Лузина. Искренние песни, от которых щемит сердце и хочется танцевать, любимые каверы, тепло живого голоса и тонкая работа с эмоцией — от тихой грусти до настоящего веселья. Миша Лузин — певец, гитарист и путешественник, сыгравший концерты в 36 странах: от палубы барка «Крузенштерн» посреди Атлантики до индийских дворцов, клубов Берлина и турецких парусных регат, на которых он завсегдатай. Запись в тг через бот.

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