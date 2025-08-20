Кукла, маска и гитара 30' Спектакль-клип по следам биографии и творчества Янки Дягилевой (1966–991), поэтессы и рок-барда из Новосибирска. Крик о помощи не всегда долетает до адресата — даже если со сцены и в микрофон. История хрупкого человека, потерявшегося в мире. Режиссёр — Полина Дмитриева. Мероприятие состоится в рок-зале.