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Янка Дягилева. Коллаж
улица Добролюбова, 4
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Кукла, маска и гитара 30' Спектакль-клип по следам биографии и творчества Янки Дягилевой (1966–991), поэтессы и рок-барда из Новосибирска. Крик о помощи не всегда долетает до адресата — даже если со сцены и в микрофон. История хрупкого человека, потерявшегося в мире. Режиссёр — Полина Дмитриева. Мероприятие состоится в рок-зале.
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