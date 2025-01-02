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WTF: Day 2

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Начни год с серии вечеринок WTF 21:00 Свободный пульт: Никита Разогреет танцпол и ему есть чем тебя удивить! 23:00 Arcane Арсений, что ты слышал про селектику? – Не знаю, я просто выбираю каждый трек с учётом эмоционального контекста, чтобы оставаться сбалансированным и создавать умиротворённую атмосферу, в которой можно найти вдохновение, покой или легкость. Это селектика? 01:00 БЕЗЦВЕТА Первая половина сета будет лёгкой задорной, под которую хочется приятно двигать бедрами. Затем плавно подведут к электро. Мне нравится та волна, которую задала тусовка «Ствол», считаю что очень круто брать популярные мемы/фразы и раскрывать их по-новому при помощи музыки. Вход свободный

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