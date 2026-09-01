«осень поцелуев» — акустический концерт музыканта и блогера Ильи Вауваунау с живым составом в Екатеринбурге. Гостей ожидает атмосферный музыкальный вечер с облегчёнными и более мелодичными версиями треков, в том числе композиции с нового мини-альбома «Искажённые memories».