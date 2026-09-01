wowwownow!? — Осень поцелуев
Арт-кластер «у макаравского», улица Челюскинцев, 60, вход через кофейню «space up»
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
«осень поцелуев» — акустический концерт музыканта и блогера Ильи Вауваунау с живым составом в Екатеринбурге. Гостей ожидает атмосферный музыкальный вечер с облегчёнными и более мелодичными версиями треков, в том числе композиции с нового мини-альбома «Искажённые memories».
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