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wowwownow!? — Осень поцелуев

Арт-кластер «у макаравского», улица Челюскинцев, 60, вход через кофейню «space up»

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

«осень поцелуев» — акустический концерт музыканта и блогера Ильи Вауваунау с живым составом в Екатеринбурге. Гостей ожидает атмосферный музыкальный вечер с облегчёнными и более мелодичными версиями треков, в том числе композиции с нового мини-альбома «Искажённые memories».

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