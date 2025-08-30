Внимание: перенос события на 30.08.2025, 22:00. Пять лет музыки, искусства и моды. Пять лет ярких знакомств и эмоций. Пять лет экспериментов и незаурядных форматов. Пять лет эксклюзивного электронного саунда и приглашённых артистов. Пять лет путешествий и вдохновения новыми широтами. Пять лет интеллектуального дизайна и замысловатых посылов. Пять лет любви и доверия. Апогеем восхищения к зрителям и своему делу, станет юбилей в стенах любимого «Center Club» — 02го Августа. Ничего лишнего, только музыка и неповторимая атмосфера. Дарить эксклюзивы и настроение, будут дорогие резиденты: POVAR | MILLERUSHA (Birthday Set) | SASHA ZA | NO NA Чтобы быть ближе к артистам, в продаже категория «Backstage» с ограниченным количеством мест. Бронь столов: +7 900 028-28-76 — Семён / +7 922 230 7710 — Кирилл