ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

We Are 5 Years

Center club, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Внимание: перенос события на 30.08.2025, 22:00. Пять лет музыки, искусства и моды. Пять лет ярких знакомств и эмоций. Пять лет экспериментов и незаурядных форматов. Пять лет эксклюзивного электронного саунда и приглашённых артистов. Пять лет путешествий и вдохновения новыми широтами. Пять лет интеллектуального дизайна и замысловатых посылов. Пять лет любви и доверия. Апогеем восхищения к зрителям и своему делу, станет юбилей в стенах любимого «Center Club» — 02го Августа. Ничего лишнего, только музыка и неповторимая атмосфера. Дарить эксклюзивы и настроение, будут дорогие резиденты: POVAR | MILLERUSHA (Birthday Set) | SASHA ZA | NO NA Чтобы быть ближе к артистам, в продаже категория «Backstage» с ограниченным количеством мест. Бронь столов: +7 900 028-28-76 — Семён / +7 922 230 7710 — Кирилл

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

Стендап шокер
Стендап шокер

1000₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Надя Джабраилова
Надя Джабраилова
по подписке
Елизавета Варвара Аранова
Елизавета Варвара Аранова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста