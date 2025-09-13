Приходи познакомиться с комедийной импровизацией на английском языке в ближайшую субботу. 13 сентября состоится выпускной новой группы английских импровизаторов — Class of summer | autumn 2025. Ребята прошли первый уровень обучения импрову на английском с акцентом на короткой форме и готовы поделиться с тобой своими скетчами. Импров би лайк: актеры только на сцене узнают, кто они, что делают, и куда идут. Именно зрители определят для comedians, какой prompt они будут играть. Это как нейронка, только на сцене все придумывает человеческий мозг импровизаторов. Ты сможешь предложить freshly baked импровизаторам отыграть фразу Nothing beats a Jet2 holiday, поделиться своей историей из summer vacation или попросить их стать подтанцовкой у Тани Булановой на октоберфесте. Приноси идеи и дубайский шоколад. Говорят, что такой креатив и смех, рождаемые прямо в моменте, делают участников живыми, расслабленным и самыми настоящими котиками Пумпяо. Уровень английского зрителей А2+ и выше. Приходи посмеяться, отдохнуть от бесконечного скроллинга соцсетей, поддержать ребят и прокачать свое аудирование (Listening). Ребята занимались все лето и могут точно показать, какие же настоящие дикие огурцы в английской комедии. Вход 200 р или 200 р плюс 1 кабачок.