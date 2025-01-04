ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Всемирный День Гипноза

Нью Бар
улица 8 Марта, 8Д

Начало:

Завершение:

200₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Вечеринка интеллектуально-танцевального винила. Открывать второе дыхание и структурировать сознание на будущий год будут гипнотические вибрации с виниловых пластинок, которые принесут с собой приглашённые селекционеры: 22:00 Александр Киноглаз [Воплощение • клуб-студия, ТО Шорох] Загипнотизирует этникой (Индия, Куба, Россия), инструментальным джазом, field recordings, folk rock, reggae dub и даже академической музыкой. 23:00 Сомов Продемонстрирует захватывающее и очаровывающее звучание нью диско начала второго тысячелетия с примесью мелодичного хауса и совсем немного фанка. 00:00 NeonGothic (break beat, house) Играет break beat – музыку которая заряжает танцевать. Ломаные ритмы, глубокие басы, фанковые мотивы – это энергия breakbeat в деле. Подойдет всем, кто любит прыгать и веселиться. 01:00 Sannikov Alexey [люк, автобан, посторонним в, pv, плейнет, да бар, circulus, Линч, 2ku, new bar, Dom Pechyati, Result’Art МИДИ] Специализируется на techno, electro,  detroit, deep, techno, electronica. 03:00 Michel (dj set) [OBERTON, x343] Поставит deep techno, house, electronica, dub, techno. Для полного позитивного эффекта от гипноза будут воздействовать не только на слуховые рецепторы, но и вкусовые. Для этого вечера эксперт в барной алхимии Диана разработала приятный расслабляющий коктейль «Бездна», в основе которого абсент. Вход донат 200+р

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2600₽

Тролль Гнёт Ель
Тролль Гнёт Ель

1600₽

Концерт рок-группы Rockets
Концерт рок-группы Rockets

от 3700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста