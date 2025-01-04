Вечеринка интеллектуально-танцевального винила. Открывать второе дыхание и структурировать сознание на будущий год будут гипнотические вибрации с виниловых пластинок, которые принесут с собой приглашённые селекционеры: 22:00 Александр Киноглаз [Воплощение • клуб-студия, ТО Шорох] Загипнотизирует этникой (Индия, Куба, Россия), инструментальным джазом, field recordings, folk rock, reggae dub и даже академической музыкой. 23:00 Сомов Продемонстрирует захватывающее и очаровывающее звучание нью диско начала второго тысячелетия с примесью мелодичного хауса и совсем немного фанка. 00:00 NeonGothic (break beat, house) Играет break beat – музыку которая заряжает танцевать. Ломаные ритмы, глубокие басы, фанковые мотивы – это энергия breakbeat в деле. Подойдет всем, кто любит прыгать и веселиться. 01:00 Sannikov Alexey [люк, автобан, посторонним в, pv, плейнет, да бар, circulus, Линч, 2ku, new bar, Dom Pechyati, Result’Art МИДИ] Специализируется на techno, electro, detroit, deep, techno, electronica. 03:00 Michel (dj set) [OBERTON, x343] Поставит deep techno, house, electronica, dub, techno. Для полного позитивного эффекта от гипноза будут воздействовать не только на слуховые рецепторы, но и вкусовые. Для этого вечера эксперт в барной алхимии Диана разработала приятный расслабляющий коктейль «Бездна», в основе которого абсент. Вход донат 200+р