О чём название. Диджеи и те кто увлекается околодиджейской тематикой прекрасно знают, что есть такой фильм, о трагической судьбе диджея по имени Фрэнки Уайлд. Фильм основан на реальных событиях. Но организаторы не привязываются к его трагедии. Они сосредоточены на его сумасшедшей любви к музыке. На столько страстной, что даже после того как главный герой оглох, (стал глухим) он продолжил заниматься любимым делом и научился чувствовать вибрации звука и играть, ориентируясь лишь на это чувство. Это о любви к музыке!