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  1. Екатеринбург
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Всё из-за Пита

Пространство Ц
переулок Центральный Рынок, 6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

О чём название. Диджеи и те кто увлекается околодиджейской тематикой прекрасно знают, что есть такой фильм, о трагической судьбе диджея по имени Фрэнки Уайлд. Фильм основан на реальных событиях. Но организаторы не привязываются к его трагедии. Они сосредоточены на его сумасшедшей любви к музыке. На столько страстной, что даже после того как главный герой оглох, (стал глухим) он продолжил заниматься любимым делом и научился чувствовать вибрации звука и играть, ориентируясь лишь на это чувство. Это о любви к музыке!

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