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Воля и Разум

Пространство Ц
переулок Центральный Рынок, 6

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Живое выступление одной из самых ярких метал-групп страны. Это будет вечер, наполненный адреналином и мощными гитарными рифами! Группа «Воля и разум» — это не просто группа, это настоящая машина, состоящая из легендарных музыкантов, суперпрофи своего дела. Стань частью мощного шоу, наполненного энергией и гитарными рифами настоящего хэви-метал. Мощнейший посыл энергии от творческого симбиоза ярких представителей heavy metal-сцены. Насладитесь живыми выступлениями, где мастерство музыкантов объединяется с глубокими текстами, касающимися вечно значимых тем. Отличный способ зарядиться адреналином и насладиться хитами выдающихся музыкантов.

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