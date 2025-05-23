Живое выступление одной из самых ярких метал-групп страны. Это будет вечер, наполненный адреналином и мощными гитарными рифами! Группа «Воля и разум» — это не просто группа, это настоящая машина, состоящая из легендарных музыкантов, суперпрофи своего дела. Стань частью мощного шоу, наполненного энергией и гитарными рифами настоящего хэви-метал. Мощнейший посыл энергии от творческого симбиоза ярких представителей heavy metal-сцены. Насладитесь живыми выступлениями, где мастерство музыкантов объединяется с глубокими текстами, касающимися вечно значимых тем. Отличный способ зарядиться адреналином и насладиться хитами выдающихся музыкантов.