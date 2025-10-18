Вобла и PianoEkb: Музыкально-поэтические чтения
Первомайская улица, 18
Начало:
Завершение:
250₽
Возраст 18+
Выставки
Концерты
Про событие
На сцене встретятся современные поэты и музыканты Екатеринбурга, чтобы подарить тебе вечер живой музыки и слов, которые трогают сердца. Приходи слушать, смотреть и размышлять вместе с ними. Если хочешь выступить — напиши организатору заранее: https://vk.com/id3910220 Тёплые осенние встречи с музыкой и стихами продолжаются Вход: донейшн от 250р
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