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Вобла и PianoEkb: Музыкально-поэтические чтения

Маяк
Первомайская улица, 18

Начало:

Завершение:

250₽
Возраст 18+
Выставки
Концерты

Про событие

На сцене встретятся современные поэты и музыканты Екатеринбурга, чтобы подарить тебе вечер живой музыки и слов, которые трогают сердца. Приходи слушать, смотреть и размышлять вместе с ними. Если хочешь выступить — напиши организатору заранее: https://vk.com/id3910220 Тёплые осенние встречи с музыкой и стихами продолжаются Вход: донейшн от 250р

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