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Винный салон «Весенние вина»

улица Малышева, 73

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Завершение:

550₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация вин с весенним настроением. Весна — время легкости, свежести и новых открытий. На Винном салоне ты сможешь: - Продегустировать 5 лучших весенних вин в сопровождении легких закусок. - Послушать сомелье и узнать секреты виноделия. - Открыть для себя идеальное вино для встреч весны! В бокале будут: - Совиньон Блан (Захарьин) – бодрящая свежесть и аромат цветущих садов - Токай (Венгрия) – изысканная сладость с нотками меда - Мускат (Бурлюк) – солнечный, цветочный, влюбляет с первого глотка - Траминер (Захарьин) – пряный, теплый, напоминает весенний вечер - Рислинг (Фанагория) – минеральный, с освежающей кислотностью Легкие закуски подчеркнут вкус каждого вина, а сомелье расскажут, что еще в тренде этой весной и как выбирать вино без лишних сомнений.

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