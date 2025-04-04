Дегустация вин с весенним настроением. Весна — время легкости, свежести и новых открытий. На Винном салоне ты сможешь: - Продегустировать 5 лучших весенних вин в сопровождении легких закусок. - Послушать сомелье и узнать секреты виноделия. - Открыть для себя идеальное вино для встреч весны! В бокале будут: - Совиньон Блан (Захарьин) – бодрящая свежесть и аромат цветущих садов - Токай (Венгрия) – изысканная сладость с нотками меда - Мускат (Бурлюк) – солнечный, цветочный, влюбляет с первого глотка - Траминер (Захарьин) – пряный, теплый, напоминает весенний вечер - Рислинг (Фанагория) – минеральный, с освежающей кислотностью Легкие закуски подчеркнут вкус каждого вина, а сомелье расскажут, что еще в тренде этой весной и как выбирать вино без лишних сомнений.