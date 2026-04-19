Вика начинала юмористическую карьеру с искренних монологов о своей жизни. Неординарные истории она рассказывала без прикрас, смело приправляя их остроумными шутками и яркими отыгрышами. Складчикова не боялась быть комичной, ловко балансируя между двумя гранями: забавной непосредственностью и очаровательной утончённостью. Сейчас Вика делится со зрителями не просто смешными случаями, а своими переживаниями. Рассуждает о ревности, карьере, самодостаточности все с той же простодушной прямотой. В новом сольном концерте Складчикова, как обычно, честно расскажет о том, что ее живо волнует и поделится с аудиторией своими мыслями в присущей ей ироничной манере.