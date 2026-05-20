Виктор Комаров
Студенческая улица, 3
Начало:
Завершение:
от 1890₽ до 3570₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Виктор Комаров с новым стендап-концертом «Живьём!» Виктор начинал в небольших клубах, а сегодня — один из самых любимых комиков страны. В программе — меткие шутки, искренние истории и фирменная импровизация, в которой Виктор настоящий мастер.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи