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Виктор Комаров

Центр Культуры «Урал»
Студенческая улица, 3

Начало:

Завершение:

от 1890₽ до 3570₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Виктор Комаров с новым стендап-концертом «Живьём!» Виктор начинал в небольших клубах, а сегодня — один из самых любимых комиков страны. В программе — меткие шутки, искренние истории и фирменная импровизация, в которой Виктор настоящий мастер.

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