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Весенний гастроужин

Стейк-Хаус
проспект Ленина, 69к1

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Шеф Стейк-Хаус совместно с сомелье создали уникальный сет из пяти курсов, где каждое блюдо дополняется идеальной винной парой от компании Simple. А живая музыка создаст атмосферу, в которой каждый момент станет особенным Меню ужина: - Салат из осьминога с печёным перцем, - Севиче из говядины с соусом Шрирача, - Севиче из сибаса с лимонным песто, - Утиная грудка с пюре и соусом Порто, - Тарт с желе из просекко. Бронь столов на сайте и по номеру +7 (343) 317-20-47

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